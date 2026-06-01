Os Correios fecharam o primeiro trimestre de 2026 com prejuízo de R$ 3,16 bilhões, resultado 82,3% maior do que o registrado no mesmo período de 2025, quando as perdas somaram R$ 1,72 bilhão. O balanço divulgado pela estatal mostra que a empresa segue enfrentando dificuldades financeiras mesmo após o início de um plano de reestruturação.

O resultado negativo ocorre após os Correios acumularem prejuízo recorde de R$ 8,5 bilhões em 2025, o pior desempenho da história da companhia.

Números

Prejuízo líquido: R$ 3,16 bilhões no 1º trimestre de 2026;

Prejuízo no mesmo período de 2025: R$ 1,72 bilhão;

Aumento das perdas: 82,3%;

Prejuízo acumulado em 2025: R$ 8,5 bilhões;

Receita bruta: R$ 4,04 bilhões, queda de 2,2% em relação ao 1º trimestre de 2025;

Despesas financeiras: R$ 985 milhões, alta de 248%;

Provisão para ações judiciais: R$ 1,06 bilhão;

Patrimônio líquido negativo: R$ 16,2 bilhões.

Justificativas

Segundo a estatal, o prejuízo foi provocado por uma combinação de queda nas receitas, aumento das despesas financeiras e revisão das provisões para processos judiciais.