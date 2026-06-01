A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira (1º) sua viagem para a Copa do Mundo de 2026. Após a vitória por 6 a 2 sobre o Panamá, o grupo embarcou para Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde dará sequência à preparação para o torneio.
Antes de seguir para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, jogadores e integrantes da comissão técnica participaram de uma cerimônia de despedida na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca.
A programação incluiu encontro com colaboradores da entidade, uma visita ao museu da seleção e uma recepção organizada para marcar o início da caminhada rumo ao Mundial.
A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada após a goleada sobre o Panamá. Os gols da partida foram marcados por Vinícius Júnior, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos.
Durante o amistoso, o treinador promoveu diversas mudanças na equipe e utilizou boa parte dos convocados, aproveitando os últimos testes antes da definição da formação para a Copa.
Já em solo norte-americano, o Brasil fará mais um compromisso preparatório. O adversário será o Seleção do Egito, em partida marcada para o dia 6 de junho, em Cleveland, no estádio Huntington Bank Field, às 19h (horário de Brasília).
O confronto será o último teste da equipe antes da estreia na Copa do Mundo de 2026.
O Brasil estreia na Copa às 19h do dia 13 de junho, contra Marrocos.