A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira (1º) sua viagem para a Copa do Mundo de 2026. Após a vitória por 6 a 2 sobre o Panamá, o grupo embarcou para Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde dará sequência à preparação para o torneio.

Antes de seguir para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, jogadores e integrantes da comissão técnica participaram de uma cerimônia de despedida na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca.

A programação incluiu encontro com colaboradores da entidade, uma visita ao museu da seleção e uma recepção organizada para marcar o início da caminhada rumo ao Mundial.