João Fonseca vai jogar no horário nobre desta terça-feira (2) contra o tcheco Jakub Mensik, pelas quartas de final de Roland Garros. O confronto foi marcado para as 20h15 de Paris (15h15 pelo horário de Brasília).

O vencedor deste duelo terá na semifinal o ganhador do confronto entre o alemão Alexander Zverev (3º do mundo) e o espanhol Rafael Jodar (29º), que fazem o jogo anterior também na terça, na quadra Philippe-Chatrier (a principal do complexo de Paris).

O tenista carioca, de 19 anos e 30º do mundo, conseguiu no domingo (31) alcançar pela primeira vez as quartas de um Grand Slam ao derrotar o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1. Na rodada anterior, o brasileiro já havia obtido outro feito: vencer Novak Djokovic e ser o primeiro brasileiro a derrotar o sérvio na chave principal de um torneio.