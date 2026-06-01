01 de junho de 2026
Portal Sampi
COPA DO MUNDO 2026

Paraguai convoca trio do Palmeiras e meia do São Paulo

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Selección Paraguaya de Fútbol
Maurício, Gustavo Gómez e Sosa são os jogadores do Palmeiras convocados pela seleção do Paraguai para a Copa do Mundo

Com sete representantes do futebol brasileiro, a seleção do Paraguai divulgou nesta segunda-feira (1º) os 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026.

Gustavo Gómez, Maurício e Ramón Sosa são os convocados do Palmeiras. Apesar de a lista ter sido anunciada nesta segunda-feira, o trio já se apresentou à seleção.

Balbuena (Grêmio), Bobadilla (São Paulo), Junior Alonso (Atlético-MG), Pitta (Red Bull Bragantino) também foram chamados. Todos os 26 nomes foram "costurados" em um poncho.

O Paraguai está no Grupo D da Copa do Mundo e estreia no dia 12 contra os Estados Unidos. A partida será às 22h (de Brasília). A chave ainda conta com Austrália e Turquia.

Veja a lista

Goleiros
Orlando Gill (San Lorenzo)
Roberto Junior Fernández (Cerro Porteño)
Gastón Olveira (Olímpia)

Defensores
Juan Cáceres (Dínamo de Moscou)
Gustavo Velázquez (Cerro Porteño)
Gustavo Gómez (Palmeiras)
Junior Alonso (Atlético-MG)
José Canale (Lanús)
Omar Alderete (Suderland)
Alexandro Maidana (Talleres)
Fabián Balbuena (Grêmio)

Meio-campistas
Diego Gómez (Brighton)
Maurício Magalhães (Palmeiras)
Damián Bobadilla (São Paulo)
Braian Ojeda (Orlando City)
Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps)
Matías Galarza (Atlanta United)
Alejandro R. Gamarra (Al-Ain)

Atacantes
Gustavo Caballero (Portsmouth)
Ramón Sosa (Palmeiras)
Alex Arce (Ind. Rivadavia)
Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)
Gabriel Ávalos (Independiente)
Miguel Almirón (Atlanta United)
Julio Enciso (Strasbourg)
Antonio Sanabria (Cremonese)

