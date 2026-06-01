Vinicius Junior saiu em defesa da ex-namorada Virginia Fonseca após a influenciadora ser xingada no estádio do Maracanã neste domingo (31).

O atacante da Seleção Brasileira pediu aos fãs para que deixassem de ofender a ex em uma publicação em seu Instagram. "Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas eu queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia", escreveu.

Torcedores brasileiros vaiaram e xingaram Virginia após Vini abrir o placar da goleada aplicada pelo Brasil em um amistoso contra o Panamá. A partida terminou em 6 a 2.