Incansável nas entrevistas atrevidas, Raphinha tenta bancá-las
| Tempo de leitura: 3 min
Raphinha, 29, vai em 2026 para seu segundo Mundial. Durante o primeiro, em 2022, após a vitória da seleção sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final, chegou a dizer: "Não vejo nada de Copa do Mundo". "Não gosto de assistir aos jogos, prefiro ver filmes e séries", afirmou. E foi além: "Por que eu tenho que saber algo sobre Messi e Mbappé?".
O Brasil deixou o torneio no jogo seguinte, eliminado pela Croácia nas quartas de final. A Argentina e a França foram adiante e duelaram em uma final de excepcional qualidade no Qatar. Messi balançou a rede duas vezes; Mbappé, três. Ao fim do empate por 3 a 3, a competição foi decidida nos pênaltis.
A essa altura, Raphinha já estava em casa, vendo suas séries.
As críticas às declarações não mudaram seu comportamento. Ao contrário, o atleta parece ter pegado gosto por frases fortes, geralmente exalando confiança, e soltou uma porção delas nos últimos anos.
No caso mais emblemático, entrevistado e induzido pelo ex-jogador Romário, prometeu "porrada neles" antes do clássico entre Argentina e Brasil, pelas Eliminatórias, em março do ano passado. "Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver que ser", bradou, antes de assegurar que marcaria um gol.
Os argentinos venceram por 4 a 1 no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, placar que não dá conta de ilustrar o tamanho do massacre visto em campo. Naquela noite -que teve como consequência a demissão do técnico Dorival Júnior-, Raphinha foi caçado pelos rivais, que o peitaram a cada lance, no intervalo e no apito final.
"Não volto atrás de nenhuma palavra que eu falei", sustentou o brasileiro, dias depois da goleada.
A verborragia causa estranheza ainda maior se levada em conta a inibição que acompanhou o gaúcho ao longo de boa parte de sua vida. Ele já descreveu sua versão infantil como "a criança mais tímida do mundo" e relatou dificuldades no início da carreira no futebol por causa da personalidade fechada.
Criado na favela da Restinga, Raphinha se destacou no futebol de várzea de Porto Alegre, mas não conseguiu impressionar em testes no Internacional e no Grêmio. Acabou buscando espaço na base do Avaí, em Florianópolis, e ganhou o mundo.
Passou por Vitória de Guimarães e Sporting, de Portugal, jogou no Rennes, da França, e chegou ao Leeds, da Inglaterra, onde desabrochou sob comando de um argentino que não lhe deu porrada, Marcelo Bielsa. Foi nessa época, em 2021, que foi chamado pela primeira vez à seleção brasileira.
Levado por Tite à Copa de 2022 como titular, teve um desempenho ruim. E a avaliação negativa de suas atuações foi exacerbada pela tolice da frase sobre Messi e Mbappé.
De lá para cá, porém, consolidou-se como um dos principais nomes do Barcelona e um dos grandes homens de frente do futebol. Na prestigiada Bola de Ouro, oferecida pela revista France Football ao melhor jogador do planeta, ficou em quinto lugar -atrás de Dembélé, Yamal, Vitinha e Salah. E achou um absurdo.
"Fiquei chateado. Esperava estar pelo menos entre os três primeiros. Eu teria me colocado em primeiro lugar", disse, com inabalável desembaraço. "Pelos títulos que conquistei, pelos números que alcancei e por tudo o que fiz, acho que merecia ter ganhado."
O sentimento é carregado para a Copa do Mundo. Companheiro no Barcelona de vários atletas da seleção espanhola, como Gavi, Olmo e Yamal, da seleção francesa, Koundé, e da seleção inglesa, Rashford, ele ouve brincadeiras sobre qual será a equipe campeã do mundo.
"Eu deixo falarem sozinhos. Dou confiança para eles. Depois, quando nos encontrarmos na Copa, a gente vai poder conversar sobre o assunto", sorriu.