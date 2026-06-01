Raphinha, 29, vai em 2026 para seu segundo Mundial. Durante o primeiro, em 2022, após a vitória da seleção sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final, chegou a dizer: "Não vejo nada de Copa do Mundo". "Não gosto de assistir aos jogos, prefiro ver filmes e séries", afirmou. E foi além: "Por que eu tenho que saber algo sobre Messi e Mbappé?".

O Brasil deixou o torneio no jogo seguinte, eliminado pela Croácia nas quartas de final. A Argentina e a França foram adiante e duelaram em uma final de excepcional qualidade no Qatar. Messi balançou a rede duas vezes; Mbappé, três. Ao fim do empate por 3 a 3, a competição foi decidida nos pênaltis.

A essa altura, Raphinha já estava em casa, vendo suas séries.