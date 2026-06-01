01 de junho de 2026
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COPA DO MUNDO

Organizada da seleção passa em 1º teste com código de conduta

Por Pedro Ungheria | da Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/TV Globo
Mosaico da torcida brasileira, no Maracanã
Mosaico da torcida brasileira, no Maracanã

Não foi só Carlo Ancelotti que aproveitou o amistoso contra o Panamá para fazer testes no Maracanã. Na vitória da seleção brasileira por 6 a 2, o Movimento Verde Amarelo colocou em prática pela primeira vez o projeto que pretende reunir torcidas organizadas rivais em torno da seleção brasileira durante a Copa do Mundo.

O grupo colocou em prática não só as ideias de festa, como o mosaico feito na entrada dos jogadores, mas também um acordo criado para evitar conflitos entre torcedores de clubes rivais, que passarão a conviver mais por perto, só que dessa vez defendendo as mesmas cores: a da seleção brasileira.

A principal preocupação de quem via de fora era justamente a convivência entre integrantes de organizadas historicamente adversárias. Para isso, as lideranças estabeleceram um código de conduta discutido nos encontros realizados antes da Copa do Mundo.

Entre as regras definidas estavam a proibição do uso de camisas de clubes e de torcidas organizadas, a restrição a cânticos ligados a equipes específicas e a orientação para que o foco fosse exclusivamente a seleção brasileira. Apenas vestimentas da seleção ou do próprio movimento foram permitidas.

Segundo integrantes do MVA, o resultado da primeira experiência foi positiva. O principal ponto destacado pelas lideranças foi a capacidade de coordenar cânticos durante a partida, algo que consideram essencial para reproduzir o ambiente dos jogos de clubes durante a Copa.

Houve casos isolados de torcedores puxando gritos relacionados a clubes, como Flamengo e Vasco, mas a situação foi rapidamente controlada pelos próprios participantes do movimento, que seguiam a cartilha à risca durante os 90 minutos no Maracanã.

Operação para Copa

O teste no Maracanã foi apenas o início da operação do Movimento Verde Amarelo para a Copa do Mundo. A partir desta semana, integrantes do grupo começam a embarcar para os Estados Unidos.

Segundo o movimento, cerca de duas toneladas de materiais já foram enviadas ao país. A carga inclui 6 mil bandeirolas, 3 mil faixas de mão, 5 mil balões, 25 instrumentos musicais, 11 bandeiras de mastro e um bandeirão de 600 metros quadrados em homenagem aos cinco títulos mundiais do Brasil.

A programação da torcida também já está definida. Na véspera da estreia da seleção, o grupo realizará um bandeiraço na Times Square, em Nova York. Depois, estão previstas ações na Brooklyn Bridge, nas escadarias eternizadas por Rocky Balboa, na Filadélfia, e em Miami Beach.

Ingressos para organizadas

Como revelou o colunista Julio Gomes, do UOL, a CBF disponibilizou ao MVA acesso a 500 ingressos por jogo da seleção durante a Copa do Mundo.

Os bilhetes serão comprados diretamente junto à Fifa e revendidos pelo mesmo valor para integrantes das organizadas e de outros movimentos de apoio à seleção, como Canarinho, Núcleo BR, Torcida Brazucas, Gaúchos na Copa e Mitos das Copas.

A medida faz parte do programa da Fifa destinado às confederações nacionais, responsável por concentrar torcedores de um mesmo país em setores específicos dos estádios. Caso o Brasil chegue à final, o pacote para acompanhar todos os jogos custa cerca de US$ 500 (R$ 2,5 mil).

Confira a lista das 37 torcidas confirmadas na Copa do Mundo

  • Império Alviverde - Coritiba
  • Os fanáticos - Athetico - PR
  • Raça Rubro-Negra - Flamengo
  • Mancha Alviverde - Palmeiras
  • Tricolor Independente - São Paulo
  • Jovem do Santos - Santos
  • Young Flu - Fluminense
  • Dragões da Real - São Paulo
  • Cearamor - Ceará
  • Fúria Jovem do Botafogo - Botafogo
  • Galoucura - Atlético - MG
  • Força Jovem Vasco - Vasco da Gama
  • Máfia Azul - Cruzeiro
  • Esquadrão Vilanovense - Vila Nova
  • Falange Azul - Londrina
  • Gaviões da Fiel - Corinthians
  • Geral do Grêmio - Grêmio
  • Guarda Popular - Internacional
  • Dragões Atleticanos - Atlético - GO
  • Torcida Jovem Sport - Sport
  • Fúria Jovem Manaus - Manaus
  • Bravo 52 - Fluminense
  • Camisa 12 inter - Internacional
  • Fiel Macabra - Corinthians
  • Estopim da Fiel - Corinthians
  • Camisa 12 - Corinthians
  • Os Imbatíveis - Vitória
  • Força Jovem Goiás - Goiás
  • Remoçada - Remo
  • Leões da Fabulosa - Portuguesa
  • Fúria Independente- Guarani
  • Torcida Bamor - Bahia
  • Torcida Jovem do Grêmio - Grêmio
  • Cearachopp - Ceará
  • Inferno Coral - Santa Cruz
  • Torcida Leões da TUF - Fortaleza
  • Guerreiros do Almirante - Vasco

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