Não foi só Carlo Ancelotti que aproveitou o amistoso contra o Panamá para fazer testes no Maracanã. Na vitória da seleção brasileira por 6 a 2, o Movimento Verde Amarelo colocou em prática pela primeira vez o projeto que pretende reunir torcidas organizadas rivais em torno da seleção brasileira durante a Copa do Mundo.

O grupo colocou em prática não só as ideias de festa, como o mosaico feito na entrada dos jogadores, mas também um acordo criado para evitar conflitos entre torcedores de clubes rivais, que passarão a conviver mais por perto, só que dessa vez defendendo as mesmas cores: a da seleção brasileira.

A principal preocupação de quem via de fora era justamente a convivência entre integrantes de organizadas historicamente adversárias. Para isso, as lideranças estabeleceram um código de conduta discutido nos encontros realizados antes da Copa do Mundo.