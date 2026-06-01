O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou nesta segunda-feira a expulsão do ex-presidente Augusto Melo do quadro associativo do clube.

Com a decisão, Augusto perde imediatamente todos os direitos como associado do Corinthians.

Conselho segue parecer da Comissão de Ética

A expulsão acompanha a recomendação da Comissão de Ética do clube, que havia se manifestado de forma unânime pelo desligamento do ex-presidente.