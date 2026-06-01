O TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro) recomendou nesta segunda-feira (1º) a rejeição das contas do governo Cláudio Castro (PL) de 2025. Por 3 votos a 1, ele aponta falhas nos números do balanço do estado, incluindo no Rioprevidência, alvo de investigação da Polícia Federal.

O relatório agora será enviado para a Assembleia Legislativa, que decidirá sobre a aprovação ou rejeição das contas do ex-governador.

Em nota, a assessoria de Castro disse que o ex-governador lamenta que a decisão do tribunal tenha contrariado "manifestação anterior do corpo técnico do tribunal e do Ministério Público de Contas, que haviam emitido parecer favorável".