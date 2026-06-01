O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou nesta segunda-feira (1) que vai inaugurar parte da linha 6-laranja do metrô no fim deste mês.

Das 15 estações do ramal que vai ligar a Brasilândia, na zona norte, à Liberdade, no centro, seis terão abertura antecipada, entre as estações João Paulo 1º, na região da Freguesia do Ó, na zona norte, até Perdizes, na zona oeste.

Se o cronograma for mantido, seis estações da nova linha passa a funcionar ainda em junho. As outras são Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca e Sesc Pompeia.