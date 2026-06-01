Uma mulher caiu em um bueiro na manhã deste domingo (31), no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, após pisar na tampa da estrutura, que estava desencaixada. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra a vítima sendo "engolida" pelo buraco.

O caso ocorreu por volta das 7h40, na rua Oto de Alencar, em frente a uma escola. A mulher havia acabado de descer de uma motocicleta quando pisou sobre a tampa do bueiro, ao caminhar pela calçada.

O motociclista que a deixou no local correu para prestar socorro. No local passa uma galeria de água, mas ela não foi levada pela correnteza.