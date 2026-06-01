01 de junho de 2026
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ACIDENTE

Mulher cai em bueiro após pisar em tampa mal encaixada

Por Bruna Fantti | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
No local passa uma galeria de água, mas ela não foi levada pela correnteza
No local passa uma galeria de água, mas ela não foi levada pela correnteza

Uma mulher caiu em um bueiro na manhã deste domingo (31), no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, após pisar na tampa da estrutura, que estava desencaixada. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra a vítima sendo "engolida" pelo buraco.

O caso ocorreu por volta das 7h40, na rua Oto de Alencar, em frente a uma escola. A mulher havia acabado de descer de uma motocicleta quando pisou sobre a tampa do bueiro, ao caminhar pela calçada.

O motociclista que a deixou no local correu para prestar socorro. No local passa uma galeria de água, mas ela não foi levada pela correnteza.

Os bombeiros informaram que foram acionados e encaminharam a vítima ao Hospital Federal do Andaraí. Segundo a corporação, ela sofreu ferimentos moderados. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. Sua identificação não foi divulgada, e não há registro de ocorrência sobre o caso.

As imagens também mostram que, horas antes do acidente, dois homens foram flagrados mexendo na estrutura do bueiro, por volta das 2h.

A suspeita da prefeitura é de que eles mexeram para verificar se havia cabos para furtarem. Embora não tenham levado nenhum material, um deles tentou recolocá-la, mas o equipamento ficou mal encaixado.

Ainda segundo a polícia, a dupla seguiu pela região e arrombou uma banca de jornal, de onde teria furtado maços de cigarros e outros produtos.

A Polícia Militar informou que agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para atender à ocorrência.

Em nota, a Subprefeitura da Tijuca disse que enviou equipes ao local após identificar duas tampas de bueiro deslocadas, possivelmente em decorrência de uma tentativa de furto. Segundo o órgão, os equipamentos foram recolocados e a Gerência de Conservação foi acionada para garantir a fixação adequada das tampas e a segurança da via.

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