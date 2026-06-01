A Defesa Civil localizou na manhã desta segunda-feira (1°) um corpo em alto-mar no litoral paulista paulista, nas proximidades de Ilhabela. Agora as autoridades verificam se seria de Dheoge Pereira Bernardino, 28, que está desaparecido desde 24 de maio.

A embarcação da Defesa Civil atua em apoio à Secretaria do Meio Ambiente de Ilhabela e ao Corpo de Bombeiros nas buscas por Dheoge.

O GBMar (Grupo de Bombeiros Marítimo) afirmou que o corpo foi encontrado boiando, por volta de 11h30, em área perto da praia do Poço.