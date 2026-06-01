Gilberto Kassab, presidente do PSD e condutor principal de uma tentativa de terceira via nas próximas eleições presidenciais, defendeu o voto distrital misto, a transparência em todas as esferas de governo e uma reforma no sistema de emendas parlamentares durante palestra no Fórum de Lisboa, nesta segunda-feira (1°).

Em um painel sobre pacto federativo, Kassab destoou dos outros integrantes da mesa pela assertividade. "Acho que está ficando muito caro para o Brasil a ausência dessa discussão", disse o "gênio da política", uma das tantas descrições laudatórias que recebeu dos colegas de sessão.

Horas antes, ao chegar cedo para a abertura do evento, capitaneado pelo decano do STF, Gilmar Mendes, há 14 anos na capital portuguesa, Kassab ainda vestia o figurino de articulador da alternativa às candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.