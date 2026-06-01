Um homem foi morto a tiros na manhã desse domingo (31) dentro de casa, no bairro Palmital, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). A vítima ainda se recuperava de um atentado sofrido cerca de 15 dias antes.

Segundo a Polícia Militar, criminosos invadiram o imóvel na Rua Atílio dos Santos, pouco antes das 7h, e efetuaram vários disparos. O homem morreu no local.

Ele foi baleado numa tentativa de homicídio há duas semanas. Na ocasião, foi socorrido em estado grave, levado de helicóptero para um hospital e, após receber alta, retornou para casa.