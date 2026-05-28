Uma mulher processou a clínica veterinária Pet Son, de Vinhedo (SP) após receber por engano a injeção que seria aplicada em sua cadela durante atendimento realizado em janeiro de 2024.

Segundo o processo, a tutora levou o animal à clínica após a cachorra apresentar dores numa das patas. Após avaliação, a veterinária indicou a aplicação de corticoide e antibiótico diante da suspeita de picada de inseto.

No momento do procedimento, a mulher segurava o animal no colo quando a profissional aplicou a injeção acidentalmente no braço da tutora.