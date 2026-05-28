Uma mulher processou a clínica veterinária Pet Son, de Vinhedo (SP) após receber por engano a injeção que seria aplicada em sua cadela durante atendimento realizado em janeiro de 2024.
Segundo o processo, a tutora levou o animal à clínica após a cachorra apresentar dores numa das patas. Após avaliação, a veterinária indicou a aplicação de corticoide e antibiótico diante da suspeita de picada de inseto.
No momento do procedimento, a mulher segurava o animal no colo quando a profissional aplicou a injeção acidentalmente no braço da tutora.
Após o episódio, a cliente procurou atendimento na Santa Casa de Vinhedo, onde recebeu medicação e foi orientada a usar antibióticos e antialérgicos. Dias depois, também passou por avaliação de um infectologista no Hospital Sírio-Libanês, relatando inchaço, dor, calor e edema na região afetada.
A ação judicial pede indenização de cerca de R$50 mil por danos morais e materiais.
Em nota, a clínica veterinária Pet Son afirmou que o caso foi um episódio isolado ocorrido em 2024 e que a situação recebeu acompanhamento da equipe desde o início. A empresa informou ainda que não comentará detalhes por causa do processo judicial em andamento.
Com informações do Metrópoles.
@petsonvinhedo/Instagram