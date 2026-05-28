O presidente Lula (PT) abriu vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em simulação de segundo turno para as eleições de 2026, segundo pesquisa Meio Ideia divulgada nesta quinta-feira (28).

De acordo com o levantamento, Lula tem 46,5% das intenções de voto, ante 41,4% de Flávio nesse cenário. Três semanas antes, o senador tinha 45,3% contra 44,7% do petista.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas de sábado (23) até quarta (27). A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02918/2026.