Mais de 400 gatos foram encontrados vivendo enclausurados em um apartamento de uma mulher em Concórdia (SC).

Segundo a prefeitura municipal, a proprietária do apartamento afirma que tinha apenas um casal de gatos, que se reproduziu de forma desordenada ao longo dos últimos dez anos, sem que ela tivesse adotado outros animais.

A prefeitura não divulgou o nome e nem mais detalhes da proprietária do apartamento. A reportagem não conseguiu identificar quem é a moradora.