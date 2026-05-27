Dois homens morreram após serem baleados durante uma ação da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (27), na localidade da Ipuca, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

Segundo moradores da região, as vítimas trabalhavam em uma obra e estavam em uma motocicleta levando ferramentas e marmitas quando foram atingidas pelos disparos. Esse material de construção teria sido confundido com armas.

As vítimas foram identificadas como Marcelo da Cruz Silva, 41, e Edvan Felipe de Assis, 46. Moradores afirmam que Edvan era dono de um bar na região da Ipuca e que, naquela manhã, havia saído para ajudar Marcelo em um trabalho como ajudante de pedreiro.