A mulher que sobreviveu após ser jogada de um penhasco na região metropolitana de Belo Horizonte havia solicitado uma medida protetiva contra o ex-marido, preso na última terça-feira (26) sob suspeita de tentativa de feminicídio.

Segundo a Polícia Civil, a corporação encaminhou à Justiça, em 21 de maio, o pedido feito pela vítima, Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, 41. O pedido foi acatado na mesma data e informado ao homem por Whatsapp.

Silvanildo Amâncio de Araújo Santos, 52, foi preso em Várzea da Palma, no norte de Minas Gerais, na manhã da terça. A prisão foi convertida em preventiva (sem prazo) nesta quarta-feira (27).