No último dia em Washington, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se encontrou com o vice-presidente dos EUA, JD Vance e o secretário do Estado Marco Rubio. Antes de partir ao aeroporto, ele concedeu entrevista para jornalistas na porta de hotel Willard em que estava hospedado.

De acordo com Flávio, que se recusou a responder a questionamentos de temas que não fossem ligados à agenda dos EUA, ele solicitou novamente que as facções criminosas, PCC e CV, sejam designadas como terroristas.

O Planalto avalia que essa classificação daria margem para intervenções dos EUA em território brasileiro. Depois do encontro que teve com Trump, há três semanas, Lula afirmou que esse tema não foi tratado, mas que foi apresentada uma proposta de cooperação entre EUA e Brasil para combate ao crime organizado.