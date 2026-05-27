27 de maio de 2026
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ASSASSINATO

Mulher é presa por planejar e matar o pai com ajuda do namorado

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/SBT
Maria Clara dos Santos Barcelos foi presa em um supermercado no bairro de Bangu, onde trabalhava
Maria Clara dos Santos Barcelos foi presa em um supermercado no bairro de Bangu, onde trabalhava

A Delegacia de Homicídios da Capital do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira (26) uma mulher suspeita de planejar o assassinato do próprio pai. O crime teria sido executado pelo namorado dela, que está foragido.

Maria Clara dos Santos Barcelos e o companheiro, Gilberto Mendes Júnior, planejaram juntos a morte de Leonardo Martins Barcelos, diz a Polícia Civil. O crime teria sido cometido em 28 de março pelo homem dentro da casa da suspeita, em Senador Camará, zona oeste do Rio.

Ainda de acordo com a polícia, o assassinato ocorreu na frente da outra filha de Leonardo, de 8 anos. A motivação do crime seria conflitos familiares envolvendo a construção de uma edícula nos fundos da casa onde o pai morava e onde o casal pretendia viver.

Também há relato de um conflito relacionado à morte do cachorro da família, cuja responsabilidade era atribuída por Maria Clara ao pai. Os agentes encontraram ainda um áudio enviado por ela a familiares no qual afirma que "só teria paz quando ele morresse", em referência ao pai.

A investigação reuniu imagens de câmeras de segurança que mostram Gilberto saindo de sua casa instantes antes do homicídio e retornando após os disparos. A suspeita foi presa segunda-feira em um supermercado no bairro de Bangu, onde trabalhava. O namorado segue foragido. A reportagem tenta localizar a defesa dos dois e o espaço está aberto para manifestações.

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