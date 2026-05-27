A Delegacia de Homicídios da Capital do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira (26) uma mulher suspeita de planejar o assassinato do próprio pai. O crime teria sido executado pelo namorado dela, que está foragido.

Maria Clara dos Santos Barcelos e o companheiro, Gilberto Mendes Júnior, planejaram juntos a morte de Leonardo Martins Barcelos, diz a Polícia Civil. O crime teria sido cometido em 28 de março pelo homem dentro da casa da suspeita, em Senador Camará, zona oeste do Rio.

Ainda de acordo com a polícia, o assassinato ocorreu na frente da outra filha de Leonardo, de 8 anos. A motivação do crime seria conflitos familiares envolvendo a construção de uma edícula nos fundos da casa onde o pai morava e onde o casal pretendia viver.