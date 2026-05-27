27 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
JORNADA DE TRABALHO

Comissão da Câmara aprova PEC que reduz 6x1 e aumenta folgas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Os defensores da mudança reforçaram nesta quarta os benefícios ao trabalhador, entre eles o tempo extra para descanso e convívio com a família.
Os defensores da mudança reforçaram nesta quarta os benefícios ao trabalhador, entre eles o tempo extra para descanso e convívio com a família.

A comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (27) a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas e estabelece duas folgas semanais aos trabalhadores. O parecer recebeu 34 votos favoráveis e 4 contrários.

O texto prevê o fim da escala 6x1, com entrada em vigor 60 dias após a promulgação da PEC. Uma das folgas deverá ocorrer, preferencialmente, aos domingos.

A proposta também estabelece uma transição de até 14 meses para a redução da carga horária. As primeiras duas horas serão retiradas em até dois meses após a promulgação da PEC. As outras duas horas restantes deverão ser reduzidas em até 12 meses depois da primeira etapa.

A PEC segue agora para votação no plenário da Câmara dos Deputados, onde precisará de pelo menos 308 votos favoráveis em dois turnos para avançar ao Senado.

O texto foi relatado pelo deputado Leo Prates e reuniu propostas apresentadas pelos deputados Reginaldo Lopes e Erika Hilton.

A proposta mantém exceções para trabalhadores com ensino superior e renda acima de duas vezes e meia o teto do INSS, atualmente em cerca de R$ 21,1 mil.

Comentários

Comentários