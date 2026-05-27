Colete salva-vidas possivelmente pertence à vítima, segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). As buscas por ele foram encerradas na noite de ontem e retomadas nesta quarta, entre praias de São Sebastião, Caraguatatuba e Ilhabela, no litoral de São Paulo.

A Marinha encontrou na manhã de hoje um colete salva-vidas em alto-mar durante as buscas por Dheoge Pereira Bernardino, 28, que está desaparecido desde o último domingo (24), em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

A mulher que estava com Dheorge foi encontrada viva em alto-mar ontem. Bruna Damaris Sant'anna da Silva, 26, tem "evolução clínica favorável", segundo a Prefeitura de Ilhabela. Em atualização divulgada nesta manhã, o Hospital Municipal Mário Covas Júnior relatou que ela está consciente e respirando espontaneamente em ar ambiente, sem a ajuda de aparelhos.

Segundo a unidade de saúde, "não há sinais de risco iminente de morte". "Os exames laboratoriais realizados até o momento apresentam evolução compatível com o observado pela equipe assistencial", acrescentou em nota.

Apesar da melhora, não há previsão de alta até o momento. A direção do hospital disse que ela está sob cuidados médicos e recebendo acompanhamento integral pela equipe multiprofissional.