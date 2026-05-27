A Polícia Federal apreendeu R$ 287 mil em dinheiro vivo escondidos em sacos de lixo na casa de um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social, em Pernambuco, durante nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada nesta quarta-feira (27).
Segundo a investigação, o dinheiro estava guardado em sacolas dentro de uma mala. Durante a ação, agentes também apreenderam dois carros de luxo.
A operação, realizada em conjunto com a Controladoria-Geral da União, cumpre mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo, Pernambuco e Paraíba. A investigação apura um esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS entre 2019 e 2024.
De acordo com a PF, entidades associativas realizavam cobranças mensais sem autorização dos aposentados e pensionistas, causando prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões.
Os investigadores apuram crimes como organização criminosa, estelionato previdenciário e ocultação de patrimônio. Ao todo, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares e bloqueio de bens.
A investigação também mira servidores e ex-servidores do INSS suspeitos de participação nas fraudes.
Com informações do g1.