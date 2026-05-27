A Polícia Federal apreendeu R$ 287 mil em dinheiro vivo escondidos em sacos de lixo na casa de um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social, em Pernambuco, durante nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada nesta quarta-feira (27).

Segundo a investigação, o dinheiro estava guardado em sacolas dentro de uma mala. Durante a ação, agentes também apreenderam dois carros de luxo.

A operação, realizada em conjunto com a Controladoria-Geral da União, cumpre mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo, Pernambuco e Paraíba. A investigação apura um esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS entre 2019 e 2024.