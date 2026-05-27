Uma garota de programa filmou a discussão com o homem identificado como André Maia, que, segundo ela, não pagou R$ 2 mil combinados pelo programa em São Luís, no Maranhão. O vídeo mostra o empresário na rua enquanto a mulher cobra o pagamento e ameaça expor o caso nas redes sociais.
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De acordo com o relato publicado pelo Metrópoles, os dois se conheceram numa casa de entretenimento adulto da capital maranhense. Após o encontro, a acompanhante afirmou que o homem se recusou a pagar pelo serviço.
Nas imagens, ela o acusa de aplicar calote e ironiza uma ligação recebida por ele durante a discussão. “Dá um tchauzinho pra sua esposa”, disse enquanto gravava a cena.
O vídeo também mostra o homem aparentemente alterado, usando bermuda e chinelos, enquanto reage às provocações. Em determinado momento, ele afirma: “Se amanhã eu não amanhecer no Metrópoles, vou ficar bolado”.
Segundo a publicação, a reportagem tentou contato com o empresário para manifestação sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação do conteúdo.