Uma garota de programa filmou a discussão com o homem identificado como André Maia, que, segundo ela, não pagou R$ 2 mil combinados pelo programa em São Luís, no Maranhão. O vídeo mostra o empresário na rua enquanto a mulher cobra o pagamento e ameaça expor o caso nas redes sociais.

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De acordo com o relato publicado pelo Metrópoles, os dois se conheceram numa casa de entretenimento adulto da capital maranhense. Após o encontro, a acompanhante afirmou que o homem se recusou a pagar pelo serviço.