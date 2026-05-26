Em uma noite inspirada de Gabigol, o Santos venceu o Deportivo Cuenca (VEN) na Vila Belmiro por 3 a 0, resultado mais que suficiente para seguir vivo na Copa Sul-Americana.

O Santos começou bem o jogo e abriu o placar aos 13 minutos, com Gabigol. Depois do gol, os visitantes melhoraram e conseguiram equilibrar as ações, deixando o jogo mais travado.

Na segunda etapa, o Peixe precisou de poucos minutos para resolver a partida. Miguelito (marcando pela primeira vez no Santos) e Gabriel Bontempo aproveitaram assistências de Gabigol para balançar as redes antes dos 15 minutos.