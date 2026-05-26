O Mirassol perdeu para o Lanús por 1 a 0 nesta terça-feira (26), na Argentina, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O gol foi marcado por Medina.

O Leão Caipira entrou em campo já garantido nas oitavas de final da Libertadores. Com a derrota, o Mirassol fica com o 2º lugar no grupo G com 12 pontos e perde a chance de conseguir a primeira posição na classificação geral da competição.

Mesmo com a derrota, o Mirassol ia ficando com o 1º lugar no grupo G até a reta final da partida. Mas em jogo simultâneo, a LDU virou para cima do Always Ready, vencendo os bolivianos por 3 a 2 com dois gols de Deyverson. O time equatoriano assumiu a liderança do grupo com os mesmos 12 pontos e a vantagem no confronto direto.