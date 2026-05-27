Vai começar nesta quarta-feira (27) a reta final da preparação do Brasil para a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti chegará pela manhã ao centro de treinamento da Granja Comary, em Teresópolis, e terá à sua disposição 23 dos 26 atletas convocados para representar o país no Mundial -a ser realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.

O técnico italiano ainda não poderá contar com Gabriel Magalhães e Martinelli, do Arsenal, nem com Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Seus clubes disputarão no sábado (30) a decisão da Liga dos Campeões da Europa, em Budapeste, na Hungria, e eles se juntarão ao grupo já em Nova Jersey, na próxima semana.

A programação do primeiro dia é de exames médicos. Eles serão realizados à medida que os atletas forem chegando, e haverá um treino leve na parte da tarde. Para facilitar a logística, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fretou helicópteros que partirão dos aeroportos do Rio de Janeiro rumo à região serrana fluminense.