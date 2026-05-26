A CBF sorteou nesta terça-feira (26) os confrontos e mandos de campo dos duelos das oitavas de final da Copa do Brasil, e o Palmeiras conheceu o seu adversário: o Fortaleza.

O Alviverde enfrenta uma equipe da Série B do Brasileiro, que só tinham dois representantes classificados nesta fase, o outro é o Juventude, mas lamenta ter que atuar em um dos gramados que mais incomodam o técnico Abel Ferreira e o elenco.

Confira os confrontos

À esquerda, em negrito, os clubes que vão ter o mando de campo na primeira partida:

Vasco x Fluminense

x Fluminense Internacional x Corinthians

x Corinthians Mirassol x Grêmio

x Grêmio Athletico -PR x Vitória

-PR x Vitória Atlético-MG x Juventude

x Juventude Santos x Remo

x Remo Chapecoense x Cruzeiro

x Cruzeiro Palmeiras x Fortaleza

O que aconteceu