O Internacional protocolou na CBF um pedido para ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005, citando os efeitos do caso conhecido como Máfia do Apito.

Documento foi entregue nesta terça-feira (27) ao presidente da CBF, Samir Xaud. O clube afirma que o material reúne argumentos jurídicos, históricos e desportivos sobre o Campeonato Brasileiro daquela temporada.

Entrega teve participação de dirigentes e representantes do Inter e de autoridades do futebol gaúcho. Estiveram no ato o presidente do clube, Alessandro Barcellos, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, e integrantes do departamento jurídico, além do ex-presidente Fernando Carvalho e conselheiros.