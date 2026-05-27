Foi em um chute de Marquinhos na trave que se encerrou a campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O zagueiro relatou "um sentimento de tristeza, vergonha", por ter falhado na disputa por pênaltis com a Croácia, nas quartas de final.

Quatro anos depois, o beque de 32 batalha para enterrar a má recordação e construir uma memória mais bonita na seleção. Dono da faixa de capitão, ele chega ao Mundial com moral por seu trabalho no Paris Saint-Germain, clube do qual se tornou uma figura enorme.

Há na história do time francês zagueiros mais técnicos, como Thiago Silva. Há jogadores mais queridos, como Raí. Mas ninguém foi tantas vezes campeão quanto Marquinhos, símbolo de uma era vencedora.