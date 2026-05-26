Comprovantes de pagamento e extratos bancários de Gardênia Morais, ex-funcionária do deputado Mario Frias (PL-SP) na Câmara dos Deputados, indicam que ela devolveu parte do salário a pessoas ligadas ao parlamentar enquanto trabalhava no gabinete.

A prática é conhecida como "rachadinha", manobra que consiste no repasse, por parte de um servidor público ou prestador de serviços, de parte de sua remuneração a políticos e assessores.

Procurada, Gardênia Leite disse que não falaria mais sobre o assunto. O deputado também não respondeu aos pedidos de posicionamento da reportagem enviados para assessores.