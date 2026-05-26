Uma pessoa morreu e outras cinco sofreram queimaduras durante o incêndio registrado nesta terça-feira (26) em um barracão de armazenamento de amendoim e palha, no distrito de Paulópolis, em Pompeia, a 450 quilômetros da capital paulista.

A vítima é o colaborador Edmilson Aparecido Ferreira, 53. A empresa Tavejho Peanuts, do ramo de exportação de cerais, é proprietária do barracão e disse que deve se pronunciar na quarta-feira (27) sobre o incidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco vítimas sofreram queimaduras e outras cinco foram levadas para a Santa Casa de Pompeia por inalarem fumaça. O estado de saúde delas não foi divulgado.