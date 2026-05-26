O fisiculturista Gabriel Ganley, 22, morreu devido a uma cardiomiopatia hipertrófica, indica a declaração de óbito. O jovem teve morte súbita e foi encontrado no sábado (23) por um amigo em seu apartamento, em São Paulo.

A cardiomiopatia hipertrófica é o aumento da espessura do músculo do coração, explica Jorge Zarur, cardiologista e diretor de comunicação da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp).

A principal causa é genética, ou seja, a pessoa nasce com alguma predisposição, afirma o médico, e ter casos na família aumenta esse risco. A condição também pode ser adquirida pelo uso de anabolizantes ou por uma hipertensão mal controlada ao longo da vida, acrescenta Zarur.