O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a afirmar que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) precisa apresentar explicações sobre o dinheiro recebido de Daniel Vorcaro, do Banco Master, para a produção de "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tarcísio, entretanto, chamou o caso de "escândalo" que "agride a sociedade como um todo", expressões mais contudentes do que havia usado na primeira vez que comentou a ligação de seu aliado com o caso.

"Acho que tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar. A população está vendo esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que agride a sociedade como um todo. Isso deixa a sociedade em alerta e aí tudo tem que ser muito bem explicado", disse Tarcísio nesta terça-feira (26), durante entrega de obras de saneamento básico em Perus, na zona norte de São Paulo.