O pescador Alex Quintino dos Santos, 47, afirma que nunca imaginou participar de um resgate em alto-mar. Ao lado do filho, Alan Quintino dos Santos, 25, ele encontrou na manhã desta terça-feira (26) uma mulher que passou dois dias à deriva, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

Ela e um homem desapareceram no domingo (24), durante um passeio de moto aquática. O homem segue desaparecido. A mulher foi localizada a cerca de 16 km da costa, perto da ilha de Búzios, conforme o GBMar (Grupo de Bombeiros Marítimo).

"Graças a Deus encontramos ela com vida. Foi uma coisa divina. A gente não costuma vir para esse lado. Hoje resolvemos mudar o caminho e aconteceu isso", afirmou à reportagem, por telefone. "Nunca pensei que um dia eu salvaria uma vida."