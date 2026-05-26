A Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante o esteticista Pedro Henrique Correia Silva, 21, sob suspeita de homicídio culposo. Ele é apontado como o responsável por um acidente com outros dois veículos na avenida do Estado, em São Paulo, no final da madrugada de segunda-feira (25).

Um dos motoristas envolvidos no acidente teve o carro atingido, caiu no rio Tamanduateí, e morreu.

Pedro Henrique dirigia um Fiat Fastback em alta velocidade, de acordo com o boletim de ocorrência, fez uma conversão indevida, bateu em um VW Gol, rodou na pista e acertou um Chevrolet Corsa, que era dirigido pelo autônomo João Soares da Silva Alexandre de Souza, 59.