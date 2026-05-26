A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade acabar com a aposentadoria compulsória remunerada como punição máxima aplicada a magistrados. Com a decisão, juízes e ministros que cometerem infrações graves poderão perder o cargo e o salário.

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Os ministros confirmaram entendimento do ministro Flávio Dino e rejeitaram recurso da Procuradoria-Geral da República. A medida vale para magistrados de todos os tribunais do país, com exceção do próprio STF.