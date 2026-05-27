27 de maio de 2026
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Atropelada pelo ex no dia do aniversário, mulher faz alerta

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/CCTV
Após uma discussão na rua, o ex entrou no carro e acelerou em direção à vítima.
Após uma discussão na rua, o ex entrou no carro e acelerou em direção à vítima.

A mulher atropelada pelo ex-companheiro durante a comemoração do aniversário, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), afirmou que sobreviveu por pouco e pediu que vítimas de violência procurem ajuda.

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Segundo ela, o relacionamento de quatro anos teve episódios de agressões e discussões. Mesmo separados há seis meses, os dois mantinham contato, e o homem participou da festa.

Após uma discussão na rua, o ex entrou no carro e acelerou em direção à vítima, como mostram as imagens de câmeras de segurança. Ela contou que conseguiu empurrar a filha antes de ser atingida.

A mulher sofreu fratura exposta na mão direita, quebrou a pelve em quatro partes e precisou colocar pinos no antebraço. O suspeito continua solto.

O advogado da vítima afirmou que o homem possui três condenações, duas delas no âmbito da Lei Maria da Penha.

Com informações do Banda B e Ric Record.

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