A mulher atropelada pelo ex-companheiro durante a comemoração do aniversário, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), afirmou que sobreviveu por pouco e pediu que vítimas de violência procurem ajuda.

Segundo ela, o relacionamento de quatro anos teve episódios de agressões e discussões. Mesmo separados há seis meses, os dois mantinham contato, e o homem participou da festa.

Após uma discussão na rua, o ex entrou no carro e acelerou em direção à vítima, como mostram as imagens de câmeras de segurança. Ela contou que conseguiu empurrar a filha antes de ser atingida.