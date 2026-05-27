A mulher atropelada pelo ex-companheiro durante a comemoração do aniversário, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), afirmou que sobreviveu por pouco e pediu que vítimas de violência procurem ajuda.
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Segundo ela, o relacionamento de quatro anos teve episódios de agressões e discussões. Mesmo separados há seis meses, os dois mantinham contato, e o homem participou da festa.
Após uma discussão na rua, o ex entrou no carro e acelerou em direção à vítima, como mostram as imagens de câmeras de segurança. Ela contou que conseguiu empurrar a filha antes de ser atingida.
A mulher sofreu fratura exposta na mão direita, quebrou a pelve em quatro partes e precisou colocar pinos no antebraço. O suspeito continua solto.
O advogado da vítima afirmou que o homem possui três condenações, duas delas no âmbito da Lei Maria da Penha.
Com informações do Banda B e Ric Record.