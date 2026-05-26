26 de maio de 2026
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CIRURGIA SÉRIA

Surfista brasileiro é ferido por peixe-espada no coração

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@fabiano_fdc/Instagram
O brasileiro continua internado em estado estável na UTI.
O brasileiro continua internado em estado estável na UTI.

O surfista brasileiro Fabiano Duarte Costa, de 42 anos, passou por uma cirurgia cardíaca após ser atingido no coração por um peixe-espada durante uma sessão de surfe na Costa Rica. O acidente aconteceu na quinta-feira (21) passada, em Pavones.

Segundo familiares, um médico que estava na praia prestou os primeiros socorros ainda na areia. Depois do atendimento inicial, Fabiano foi transferido de avião para San José, onde passou pela cirurgia.

O brasileiro continua internado em estado estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em publicação nas redes sociais, o primo dele, Pedro Duarte, afirmou que Fabiano “está lutando bravamente”.

A família organiza vaquinha virtual para custear despesas médicas e o retorno do surfista ao Brasil. Até esta segunda-feira (26), a arrecadação somava R$ 48 mil.

Fabiano Duarte Costa é educador físico e lidera um grupo de canoa havaiana em Itajaí, em Santa Catarina.

Com informações do g1.

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