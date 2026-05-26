O surfista brasileiro Fabiano Duarte Costa, de 42 anos, passou por uma cirurgia cardíaca após ser atingido no coração por um peixe-espada durante uma sessão de surfe na Costa Rica. O acidente aconteceu na quinta-feira (21) passada, em Pavones.

Segundo familiares, um médico que estava na praia prestou os primeiros socorros ainda na areia. Depois do atendimento inicial, Fabiano foi transferido de avião para San José, onde passou pela cirurgia.

O brasileiro continua internado em estado estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em publicação nas redes sociais, o primo dele, Pedro Duarte, afirmou que Fabiano “está lutando bravamente”.