26 de maio de 2026
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MILAGRE

Litoral de SP: Mulher que sumiu em alto-mar é encontrada viva

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/OVale
Bruna Damaris estava desaparecida desde domingo, após sair de jet ski com um amigo.
Bruna Damaris estava desaparecida desde domingo, após sair de jet ski com um amigo.

A mulher do casal que estava desaparecido após um passeio de moto aquática foi encontrada viva nesta terça-feira (26) em Ilhabela (SP)

Leia mais: VÍDEO: Após ‘milagre’ no mar, Bruna é internada com hipotermia

Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, foi localizada nesta manhã em alto-mar. De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), ela e um homem estavam desaparecidos desde o domingo (24) quando foram para a Praia de Ponta das Canas.

O homem que estava com ela ainda não foi achado. As buscas por ele devem continuar ainda nesta terça.

O casal estava em uma confraternização dentro uma embarcação momentos antes do desaparecimento. Os dois deixaram a festa por volta das 15h para um passeio na moto aquática sem informar um destino, de acordo com os relatos das testemunhas.

Grupo percebeu a ausência no fim da tarde, quando a embarcação voltou para a marina. Socorristas foram acionados enquanto os próprios amigos também voltaram ao mar em uma embarcação particular para fazer buscas iniciais perto do último ponto conhecido.

A moto aquática usada por eles foi encontrada na manhã de ontem em alto-mar. Equipamento estava a cerca de 22 quilômetros do local do desaparecimento e virado de ponta para baixo.

O celular de um deles ficou dentro da moto aquática, mas a baixa carga de bateria dificultou tentativas de rastreamento e contato.

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