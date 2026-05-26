Gerson Palermo, apontado como um dos líderes do Primeiro Comando da Capital, foi preso nesta terça-feira (26) na região de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em ação conjunta da Polícia Federal brasileira e da polícia boliviana de combate ao narcotráfico.

Condenado a quase 126 anos de prisão, Palermo estava foragido desde abril de 2020, quando deixou o presídio federal de segurança máxima de Campo Grande após obter prisão domiciliar por decisão do então desembargador Divoncir Maran. Cerca de cinco horas depois da soltura, ele rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu.

Segundo o g1, a expectativa é de que o criminoso seja expulso da Bolívia e levado para Corumbá.