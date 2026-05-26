COMEMORAÇÃO CEDO DEMAIS
Quando o governo recuou na chamada “taxa das blusinhas”, a tentativa de tributar encomendas internacionais de baixo valor vindas de plataformas como Shein e Shopee, muita gente comemorou como se tivesse vencido uma batalha definitiva. Viralizou nas redes. Consumidores respiraram aliviados. Importadores celebraram.
Mas, para parte da indústria nacional, do comércio interno e dos lojistas que dependiam de uma concorrência minimamente equilibrada para continuar produzindo e vendendo no Brasil, o cenário foi outro. Muitos empresários apostavam justamente nesse endurecimento tributário para tentar reduzir a diferença de preços entre produtos nacionais e mercadorias importadas vendidas em massa por plataformas estrangeiras.
Enquanto o debate público ficou preso ao preço de uma camiseta importada, algo muito maior acontecia nos bastidores: a Receita Federal passou a redesenhar silenciosamente toda a sua estratégia de fiscalização do comércio eletrônico.
A “taxa das blusinhas” foi apenas o barulho. O que veio depois é o verdadeiro trovão.
O E-COMMERCE VIROU SELVA — E TODO MUNDO ACHOU QUE ERA PARAÍSO
Nos últimos anos, o e-commerce brasileiro cresceu de forma explosiva. Segundo dados do setor, o varejo digital movimenta hoje centenas de bilhões de reais por ano no país. Marketplaces como Mercado Livre, Shopee, Amazon e Shein passaram a ser a principal fonte de renda de milhares de empreendedores, muitos deles sem CNPJ, sem nota fiscal, sem contador, sem absolutamente nada além de um celular e de uma conta bancária.
E por que não? Parecia fácil demais. Você vendia, o dinheiro caía na conta, e ninguém perguntava nada.
Essa facilidade criou uma geração inteira de vendedores digitais que acreditam, sinceramente, que o ambiente online é uma espécie de terra sem lei. Que a Receita Federal não tem como rastrear uma venda no Mercado Livre. Que vender pelo CPF não tem risco. Que importar pelo malote postal é invisível ao fisco.
Spoiler: não é nada disso.
A RECEITA FEDERAL QUE VOCÊ NÃO CONHECIA
A Receita Federal dos anos 2000 era lenta, analógica e sobrecarregada. A de hoje é outra instituição. Com acesso ao cruzamento de dados bancários, fiscais, aduaneiros e cadastrais em tempo real, ela consegue identificar, com precisão cirúrgica, quando uma pessoa física está movimentando quantias incompatíveis com sua declaração de renda, ou quando uma operação comercial disfarçada de "uso pessoal" está, na prática, gerando receita tributável sem recolhimento nenhum.
Plataformas como Mercado Pago, PicPay, PayPal e até o Pix são obrigadas a reportar ao fisco movimentações acima de determinados limites. O marketplace informa ao governo o que você vendeu. O banco informa o que entrou na sua conta. A Receita cruza os dois. Simples assim.
E se os números não baterem, você vai receber uma carta — ou uma visita.
A OPERAÇÃO E-COMMERCE: QUANDO O JOGO VIROU DE VEZ
Em maio de 2026, a Receita Federal deflagrou em São Paulo a chamada Operação E-Commerce, e o resultado foi impactante: aproximadamente 280 mil encomendas foram bloqueadas. Centros de fulfillment, depósitos de self storage e armazéns utilizados por vendedores online foram alvo de fiscalização intensiva. O foco? Mercadorias irregulares, importações sem comprovação fiscal, produtos falsificados e operações comerciais completamente à margem da lei.
Não se tratou de uma blitz aleatória. Foi o resultado de meses de monitoramento de dados, cruzamento de informações e inteligência fiscal aplicada ao ambiente digital. A operação mostrou, com clareza, que a Receita Federal chegou ao e-commerce para ficar, e que o tamanho do seu negócio não importa tanto quanto você imagina.
Pequeno seller, lojista de bairro que migrou pro digital, importador informal, revendedora de moda pelo Instagram: todos entraram no mesmo radar.
OS ERROS QUE PODEM ACABAR COM SUA OPERAÇÃO HOJE
Se você vende online, preste atenção. Estes são os comportamentos que mais geram autuações, apreensões e passivos fiscais no e-commerce atual:
Vender sem nota fiscal. Parece óbvio, mas ainda é o erro mais comum. Cada venda sem NF é uma irregularidade documentada, e o marketplace já tem o registro da transação.
Operar no CPF. Vender de forma habitual e com fins lucrativos é atividade empresarial. Fazer isso no CPF é, além de ilegal, um convite ao Leão: você mistura patrimônio pessoal e empresarial e perde qualquer proteção jurídica que uma estrutura societária ofereceria.
Usar "laranjas". Colocar contas de terceiros para receber pagamentos não esconde nada. Cria, na verdade, responsabilidade civil e criminal para você e para quem emprestou o nome, incluindo familiares.
Importar irregularmente. Trazer mercadoria sem declaração aduaneira, subfaturada ou fracionada para fugir de tributos é crime aduaneiro. A apreensão das mercadorias é o menor dos seus problemas.
Ignorar compliance interno. Sem contratos, sem política de privacidade, sem termos de uso, sem registros contábeis mínimos, sua operação é uma bomba-relógio. Qualquer disputa, com cliente, fornecedor ou governo, te encontra completamente desprotegido.
Vender produtos falsificados. Além do risco tributário, você responde civil e criminalmente pela violação de marca. E os detentores de propriedade intelectual estão cada vez mais ativos no monitoramento de plataformas digitais.
DROPSHIPPING, INFLUENCIADORES E IMPORTADORES: NINGUÉM ESTÁ DE FORA
O debate costuma se concentrar nos grandes marketplaces, mas a fiscalização alcança muito além disso.
O dropshipper que não tem estoque mas viabiliza a venda e recebe comissão? Tem obrigação tributária. O influenciador que vende produtos no Instagram ou TikTok Shop, muitas vezes sem nem perceber que está exercendo atividade comercial? Tem obrigação tributária. O importador que traz contêineres do exterior com nota subfaturada para pagar menos imposto? Tem obrigação tributária, e penal.
A modernização da fiscalização não discrimina. Ela varre o ecossistema inteiro.
COMPLIANCE JURÍDICO: DE LUXO A QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA
Durante anos, assessoria jurídica e tributária foi tratada como coisa de empresa grande. "Minha operação é pequena, não preciso disso." Ouvi isso centenas de vezes.
Esse raciocínio acabou.
Hoje, uma operação de e-commerce bem estruturada, com CNPJ no regime tributário adequado, emissão correta de notas fiscais, contratos com fornecedores e plataformas, proteção de marca registrada e compliance fiscal em dia, não é apenas uma obrigação legal. É uma vantagem competitiva real.
Enquanto seus concorrentes correm o risco de ter mercadorias apreendidas, contas bloqueadas e CPF negativado junto à Receita, você opera com segurança, previsibilidade e escalabilidade.
Empresa organizada não tem medo de fiscalização. Empresa organizada cresce.
A CONCLUSÃO QUE VOCÊ PODE NÃO QUER OUVIR — MAS PRECISA
O e-commerce brasileiro é um dos mercados mais dinâmicos e promissores do mundo. Mas ele está passando por uma virada estrutural: a informalidade que sustentou muitas operações nos últimos anos está com os dias contados.
A Operação E-Commerce foi um aviso. Não o último.
A pergunta que você precisa responder agora não é "será que a Receita vai me pegar?" A pergunta certa é: "Se a Receita bater na minha porta amanhã, o que ela vai encontrar?"
Se a resposta te deixa desconfortável, é melhor agir antes que a resposta chegue por carta registrada.
DESTAQUES
A Receita Federal bloqueou cerca de 280 mil encomendas na Operação E-Commerce em São Paulo (maio/2026)
- Centros de fulfillment, self storages e depósitos de vendedores online foram fiscalizados;
- Vender no CPF de forma habitual é ilegal e gera passivo tributário e pessoal;
- O cruzamento de dados entre Pix, bancos, marketplaces e declarações fiscais é automático e preciso;
- Dropshippers, influenciadores e importadores informais estão no radar da fiscalização;
- Vender sem nota fiscal em plataformas como Shopee e Mercado Livre não é invisível, o marketplace reporta ao fisco;
- Usar laranjas ou contas de terceiros para receber pagamentos gera responsabilidade civil e criminal;
- Produtos falsificados expõem o vendedor a ações por violação de marca além da autuação fiscal;
- Ter um CNPJ, regime tributário adequado e compliance em dia é hoje vantagem competitiva, não burocracia.
Paulo Ricardo Barboza é advogado do MVB. Especialista em Direito Digital, Propriedade Industrial e Proteção de Dados. Desenvolvedor de Sistemas. Pós-graduando pela Universidade Estadual Paulista (UNESP).
Guilherme Del Bianco de Oliveira é advogado, possui graduação pela Faculdade de Direito de Franca e Pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Escola Paulista de Direito, Gestão Jurídica da Empresa pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho e Negociação Estratégica pelo Instituto de Pesquisa INSPER. Atualmente é Sócio-Diretor do Moisés, Volpe e Del Bianco Advogados, escritório fundado há mais de 20 anos e com atuação especializada nas demandas de empresários e produtores rurais.