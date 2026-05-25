25 de maio de 2026
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RACISMO

Argentino é preso após dizer que levaria criança como escrava

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mensagem que argentino enviou pelo WhatsApp
Mensagem que argentino enviou pelo WhatsApp

Um turista argentino, de 63 anos, foi preso no domingo (24) após fotografar uma criança de sete anos em um trem turístico, no Campo das Vertentes (MG), e enviar as imagens com comentários racistas por aplicativo.

O homem fotografou uma criança negra e enviou mensagens racistas pelo celular. O caso aconteceu durante passeio de Maria Fumaça entre Tiradentes e São João del-Rei.

A mãe da criança foi avisada por passageiros sobre o caso. A mulher, de 32 anos, natural de Nova Iguaçu (RJ), questionou o homem sobre a denúncia e pediu que lhe entregasse o celular.

Uma das frases mencionava "levá-lo como escravo". A mãe da criança confrontou o homem, que desbloqueou o celular. Ela encontrou fotos e vídeos do filho em uma conversa em espanhol sobre a cor da pele do menino. Em um trecho, ele insinuou que poderia levá-lo para ser escravo.

Funcionários da segurança do trem e passageiros contiveram o argentino até a chegada da PM. O 38º Batalhão de Polícia Militar foi acionado e prendeu o homem em flagrante pelo crime de racismo. O celular dele foi apreendido.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou o homem teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de injúria racial. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde segue à disposição da Justiça.

Como o nome do argentino não foi divulgado pela polícia, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

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