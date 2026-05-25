Um turista argentino, de 63 anos, foi preso no domingo (24) após fotografar uma criança de sete anos em um trem turístico, no Campo das Vertentes (MG), e enviar as imagens com comentários racistas por aplicativo.

O homem fotografou uma criança negra e enviou mensagens racistas pelo celular. O caso aconteceu durante passeio de Maria Fumaça entre Tiradentes e São João del-Rei.

A mãe da criança foi avisada por passageiros sobre o caso. A mulher, de 32 anos, natural de Nova Iguaçu (RJ), questionou o homem sobre a denúncia e pediu que lhe entregasse o celular.