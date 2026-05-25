25 de maio de 2026
Portal Sampi
COPA DO MUNDO

Vini Jr. diz que Neymar usará camisa 10 da seleção brasileira

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Nike
Vinicius Júnior com a camisa 7 da seleção brasileira
Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid, afirmou que a camisa 10 da seleção brasileira será de Neymar na Copa do Mundo.

Nos amistosos contra França e Croácia, Vini utilizou a numeração que foi de Neymar nas últimas Copas. O jogador do Real Madrid já tinha vestido a 10 em outras oportunidades, mas houve revezamento com Rodrygo e Raphinha.

"A minha (numeração da camisa) eu não sei, mas a 10 é do Neymar, isso é óbvio", disse Vinicius Júnior, atacante da seleção brasileira e do Real Madrid, à CazéTV.

Agora, com Neymar convocado para a Copa, a tendência é que ele volte a usar a numeração. O atacante do Santos usou a 10 nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022.

A seleção se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na quarta-feira (27). O primeiro amistoso preparatório para a Copa do Mundo acontece no dia 31, contra o Panamá, no Maracanã.

