A Polícia Civil investiga o furto de um relógio Cartier Panthère Steel, avaliado em cerca de R$ 28 mil, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. A influenciadora Amanda Castanha relatou o episódio em vídeo publicado nas redes sociais.

O relógio teria desaparecido após passar pela esteira de raio-X do terminal. Amanda conta que o caso aconteceu na madrugada do sábado (23), por volta das 5h30, quando desembarcava de um voo vindo dos Estados Unidos.

Segundo o relato, ao passar pelo controle de segurança, uma funcionária do aeroporto a abordou para informar que gravações não eram permitidas naquele local, sem que a influenciadora tivesse se identificado ou acionado qualquer câmera.