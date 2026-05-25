O Conselho Deliberativo do Corinthians decidiu nesta segunda-feira expulsar o ex-presidente Andrés Sánchez do quadro associativo do clube.

Foram 112 votos favoráveis à expulsão, 49 contrários e seis abstenções.

A decisão foi tomada em sessão realizada no Parque São Jorge, após votação aberta e nominal dos conselheiros.