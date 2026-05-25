Em recuperação de um edema na panturrilha direita, Neymar está fora da partida decisiva entre Santos e Deportivo Cuenca, do Equador, pela Copa Sul-Americana.

As duas equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (26), na Vila Belmiro, valendo a sobrevivência do Peixe no torneio continental.

No último treinamento antes do confronto, realizado na tarde desta segunda-feira (25), no CT Rei Pelé, o técnico Cuca comandou uma atividade tática e técnica com o elenco, mas não viu o seu camisa 10 pisar no gramado.