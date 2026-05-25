Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi multado pela Conmebol em 15 mil dólares (cerca de R$ 75 mil na cotação atual) por um gesto obsceno direcionado a Flaco López na vitória contra o Sporting Cristal, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no último dia 5.

A Conmebol abriu um expediente disciplinar para investigar o dedo do meio que Abel mostrou para Flaco López durante a vitória por 2 a 0 contra o Sporting Cristal, no Peru, e decidiu pela multa.

O Palmeiras vai aceitar a decisão da Conmebol e não vai recorrer. Apesar da multa, o técnico não será punido com jogos de suspensão.