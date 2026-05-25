Um terremoto ocorrido no Chile no inicio da noite desta segunda-feira (25) foi sentido por moradores da cidade de São Paulo.

Segundo a Rede Sismatográfica Brasileira, o terremoto teve 6,9 graus de magnitude.

Conforme o Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo), o tremor ocorreu às 18h52 (horário de Brasília).